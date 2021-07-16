Берлин, 16 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Число жертв наводнения, произошедшего на западе Германии из-за сильных ливней, выросло до 103. Об этом 16 июля сообщает газета Die Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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Уточняется, что 60 человек из этого числа погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, и еще 43 — федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия

«Есть опасения, что жертв будет больше», — приводит издание слова представителя полиции в Кобленце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших из-за наводнения, которое произошло на западе Германии в результате сильных ливней, выросло до 93.