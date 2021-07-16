Барам и ресторанам Москвы с 19 июля разрешат работать ночью
Москва, 16 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Москве с 19 июля заведениям общественного питания разрешается работать в ночное время. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фудкорт работает навынос
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Документ опубликован на сайте столичного правительства.
Кроме того, в городе с этой даты перестаёт действовать обязательное требование об использовании QR-кодов для посетителей, а также разрешается проведение мероприятий при условии соблюдения эпидемиологических требований.
С 19 июля в Москве возобновят работу фудкорты в торгово-развлекательных центрах и откроются детские игровые комнаты.