Саранск, 16 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Скончалась женщина 1945 года рождения, а также мужчина 1974 года рождения. Все были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», который осложнялся двусторонней полисегментарной пневмонией, а также тяжелыми сопутствующими хроническими патологиями.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 368 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 59 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 859 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2116 человек.

Читайте также: В Мордовии прирост носителей коронавируса за сутки достиг 60 человек