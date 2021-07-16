Москва, 16 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. На стационарном лечении в медучреждениях России находится 191 тыс. человек с COVID-19. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

Mil.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Рост числа госпитализированных за семь дней составил 9,5%, добавил глава Минздрава.

«Совместно с регионами развернули 228,5 тыс. коек. Прирост за последнюю неделю составил 4%. Количество свободного коечного фонда мы поддерживаем на уровне 15−18%», — сказал Мурашко.