Саранск, 16 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 16 июля выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 59 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 859 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 20 375 жителей Мордовии. 368 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2116 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1067 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1849 человек.