Владикавказ, 16 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии вынесен приговор двоим военнослужащим Магомедкамилу С. и Адаму А. Их обвинили сразу в нескольких преступлениях и отправили в колонию общего режима одного на два с половиной года, другого — на два года со штрафом по 330 тыс. рублей каждому.

Насилие

Рядовых войсковой части 32 383 признали виновными в вымогательстве денежных средств у сослуживцев, в унижении их по признаку национальности, нарушении уставных отношений между военнослужащими и в насилии над сослуживцами, сообщили 16 июля в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

Как установил суд, в течение полугода, начиная с в2020 года злоумышленники вымогали с двоих своих сослуживцев денежные средства под угрозой насилия.

«Основываясь на собственных убеждениях об исключительности и превосходстве лиц, принадлежащих к народностям Кавказа, и неполноценности лиц иной национальности, с целью унизить достоинство сослуживцев публично высказали в отношении них фразы, содержащие признаки пропаганды неполноценности человека по признаку национальности, после чего по тем же мотивам применили к ним физическое насилие», — говорится в сообщении следственного органа.