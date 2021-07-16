Горно-Алтайск, 16 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай за сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 18 683, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске (26 случаев), Усть-Коксинском (+7), Майминском (+6), Онгудайском (+6), Шебалинском (+6) и других районах республики.

На стационарном лечении, по данным управления Роспотребнадзора, находятся 607 пациентов. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 17 447 человек, в том числе 21 за последние сутки.

«Ранее в регионе зарегистрировано 293 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 248 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.