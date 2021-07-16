Бишкек, 16 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Министерство культуры Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона о введении запрета на использование имен героев эпоса «Манас» в названиях алкогольных напитков и табачной продукции.

Dan Lundberg Памятник Манасу в Бишкеке

В ведомстве утверждают, что «общественность остро и неоднозначно реагирует на использование терминов «Манас», «Семетей» и «Сейтек» в наименованиях различной продукции».

Также в министерстве считают, что это «негативно влияет на общественное сознание, как не соответствующее моральным, нравственным и духовно-эстетическим принципам общества и киргизского народа».

Поэтому минкультуры предлагает наказывать производителей алкоголя и табачных изделий за использование имен из эпоса «Манас» штрафом в размере 35 тысяч сомов (30,6 тысячи рублей).

ИА REGNUM напоминает, что Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. Семетей — сын Манаса, а Сейтек — внук Манаса.

Эпос «Манас» включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

Упомянутые имена используются в названии алкогольной продукции, выпускаемой в стране.