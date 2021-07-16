Москва, 16 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Правительство России выделяет дополнительно более 85 млрд рублей на оказание медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Направим регионам дополнительно свыше 85 млрд рублей, — сказал Миушстин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ. — Такое поручение правительству дал президент».

По словам главы правительства, выделенные средства должны повысить запас прочности систем здравоохранения в субъектах страны. Они позволят не только успешно бороться с пандемией, но и не сокращать расходы на плановую медпомощь.