Ньюарк, США, 16 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» обменял российского нападающего Михаила Мальцева в «Колорадо Эвеланш». Об этом 16 июля сообщает пресс-служба клуба.

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Помимо 23-летний российского форварда «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте 2021 года. «Дэвилз» в результате обмена пополнили свой состав 26-летним канадским защитником Райаном Грэйвзом.

Мальцев провёл один сезон в НХЛ. В составе «Нью-Джерси» он сыграл 33 матча, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4».