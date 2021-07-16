Казань, 16 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Татарии отмечаются перебои с поступлением вакцины от COVID-19, заявил 16 июля замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса. Татария

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«Мы отмечаем некоторые перебои с поступлением вакцины, но просим людей отнестись к этому с пониманием. Сегодня или завтра должна появиться очередная партия вакцины на складах, ждем порядка 50 тыс. доз. После этого их сразу же доставят в пункты вакцинации, в том числе — в мобильные пункты около станций метро и в торговых центрах», — отметил он.

В Казани в торговых центрах «Южный» и «Мега» закончились вакцины. В ближайшее время их доставят и вакцинация вновь станет доступна для посетителей объектов, заверил спикер.

По состоянию на 16 июля от COVID-19 привились более 709,2 тыс. человек. За сутки прирост составил 11,3 тысяч. Завершили иммунизацию 459 289 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии у 73 пациентов выявили индийский или британский штамм коронавируса.

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