Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя и автомобильного блогера Эмиля Пашаева. Он подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщили 16 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудник ДПС

Как установлено, 7 июня 2021 года двигавшийся на автомобиле Chevrolet по Приморскому району Петербурге Пашаев был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД в связи с нарушением Правил дорожного движения.

Это сильно не понравилось блогеру, который во время составления протокола ругался нецензурной бранью, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся. Но на этом история не закончилась.

«Позднее Пашаев <…> узнал номер личного мобильного телефона инспектора ДПС, ранее задержавшего его за допущенное нарушение ПДД. После этого подозреваемый совершил несколько звонков сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких», — уточнили в органах СКР.

Злоумышленник задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Уже установлено, что ранее Пашаев неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Петербургский предприниматель и блогер, 24-летний Эмиль Пашаев. как сообщал «Пятый канал», в июне стал участником сразу двух дорожных погонь за неделю. Бизнесмен является совладельцем автосервиса и службы проката электросамокатов.