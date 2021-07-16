Новосибирск, 16 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего работника птицефабрики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, проверка проводится по статье «нарушение требований охраны труда».

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По предварительным данным, 12 июля 16-летний подросток, находясь на рабочем месте в ООО ПФ «Улыбино», попал рукой в электрическую мясорубку предназначенную для обработки птицы. В результате он получил травмы различной степени тяжести.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.