Москва, 16 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в России сейчас остается напряженной, медицинскую помощь получают 865 тыс. человек. Об этом 16 июля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

«Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тыс. человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мурашко добавил, что в реанимациях на сегодняшний день находятся 5,2 тыс. пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России рекорд смертности от последствий COVID-19 фиксируется четвёртые сутки подряд. Так, за последние сутки умерли 799 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии. Накануне скончался 791 человек, 14 июля — 768, 13 июля — 780. Общее число смертей от ковида, по данным оперативного штаба, превысило 146,8 тысяч человек.

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