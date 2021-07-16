Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряжённой
Москва, 16 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в России сейчас остается напряженной, медицинскую помощь получают 865 тыс. человек. Об этом 16 июля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко добавил, что в реанимациях на сегодняшний день находятся 5,2 тыс. пациентов с COVID-19.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России рекорд смертности от последствий COVID-19 фиксируется четвёртые сутки подряд. Так, за последние сутки умерли 799 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии. Накануне скончался 791 человек, 14 июля — 768, 13 июля — 780. Общее число смертей от ковида, по данным оперативного штаба, превысило 146,8 тысяч человек.
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