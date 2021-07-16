Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Петербурге решением губернатора Александра Беглова утвержден порядок проведения поисковой работы и захоронения непогребенных останков погибших солдат, обнаруженных на территории города.

Poisk-dolina.ru Захоронение останков погибших воинов Красной Армии

«Теперь за Петербургом будет закреплена функция увековечения памяти. Мы сможем паспортизировать воинское захоронение, вести кадастровый учет», — прокомментировал это решение Беглов.

Он напомнил, что за последние 30 лет петербургскими поисковиками найдены останки более 30 тысяч погибших советских солдат, установлено более 7 тысяч имен погибших. В городе зарегистрировано 54 поисковых отряда, в которых работают более тысячи человек.

«В прошлом году помогли поисковикам организовать лагерь. Было проведено 19 поисковых экспедиций, найдены останки 592 воинов», — отметил губернатор.

Он пообещал продолжить работу над тем, чтобы наделить Санкт-Петербурга полномочиями по благоустройству и содержанию захоронений.