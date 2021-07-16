Лос-Анджелес, США, 16 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек планируют совместную покупку дома. Об этом 16 июля пишет издание Peopletalk.

Photo-Mix Новый дом

По данным СМИ, звёздной паре понравился особняк в Лос-Анджелесе (США), площадь которого составляет более 2,8 тыс. квадратных метров. Стоимость такого дома оценивается в $65 млн.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года американские СМИ сообщили о воссоединении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес спустя 17 лет. Пара встречалась в период 2002 по 2004, однако после помолвки решила разойтись.