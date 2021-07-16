Киев, 16 июля 2021, 14:02 — REGNUM Депутат от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Денис Монастырский назначен новым министром внутренних дел страны. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба украинского парламента.
«Председатель (пленарного заседания Рады) поставил на голосование предложение о назначении на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что за кандидатуру нового главы МВД страны проголосовал 271 депутат при 226 необходимых.
При этом на посту главы МВД Украины Монастырский сменил Арсена Авакова, занимавшего должность с 27 февраля 2014 года.
Отметим, 15 июля Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности главы МВД, за это решение проголосовал 291 депутат украинского парламента.