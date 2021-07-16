Самара, 16 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ограничительные мероприятия для недопущения распространения и ликвидации очага бешенства введены в одном из районов города Самары. Соответствующее постановление главы Самарской области Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.

Бешенство

Согласно документу, эпизоотическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства по ул. Украины, 6.

Отмечается, что на этой территории нельзя проводить выставки, ярмарки, вывозить животных и отлавливать их. Посещать территорию разрешается только персоналу.

Карантин может быть отменен через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных введен также в одном из сел Самарской области.