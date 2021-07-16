Москва, 16 июля 2021, 14:01 — REGNUM Признание журналистов иностранными агентами не эквивалентно запрету на работу. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, это не эквивалент запрета на работу», — сказал представитель Кремля. По его словам, СМИ, признанные иностранными агентами, также продолжают работать.
Песков добавил, что журналисты, признанные ионогенами, могут продолжить работу и в других СМИ с выполнением соответствующих обязанностей, указанных в законе.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов восемь журналистов.
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