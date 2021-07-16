Москва, 16 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Пик мирового спроса на нефть придется на 2030-е годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина.

Уголь

«Пик потребления угля был пройден в 2013 году, с тех пор объемы потребления данного ископаемого топлива сокращались. По прогнозам транснациональной нефтегазовой корпорации ВР и Международного энергетического агентства, пик спроса на нефть при самой консервативной политике придется на 2030 годы, — рассказала она. — В реальности он может наступить гораздо раньше. Так, 14 июля Европейская комиссия опубликовала концепцию плана по борьбе с изменением климата в рамках Европейского зеленого курса. Согласно документу, к 2035 году выбросы от новых автомобилей в ЕС должны стать нулевыми, что фактически означает запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году при активном внедрении планов крупнейших экономик по переходу к углеродной нейтральности также может начаться сокращение спроса на природный газ».

Она призвала не забывать, что крупнейшие экономики мира (ЕС, США, Китай), а также крупные потребители угля (Южная Корея, Япония) намерены перейти к углеродной нейтральности к 2050−2060 гг.

«При выполнении странами Парижского соглашения по климату спрос на уголь упадет почти вдвое уже к 2030 году», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о серьезных вызовах, с которыми может столкнуться РФ в ситуации глобального отказа от углеводородов.