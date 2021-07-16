Москва, 16 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Москве первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 3,8 млн человек, сообщил 16 июля мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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На заседании президиума координационного совета при правительстве мэр рассказал, что до «тех решений, которые мы по согласованию с правительством приняли», в столице сделали первую прививку 1,7 млн человек, а за последний месяц — более 2 млн человек.

«На сегодняшний день в Москве привиты первым компонентом 3,8 млн человек. Полный цикл прошли уже больше 2 млн человек», — заявил Собянин.

По словам мэра, в столице уже четвёртую неделю происходит улучшение основных показателей.