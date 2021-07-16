Мурманск, 16 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 264 новых случаев заболевания COVID-19, 133 из них — в столице региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В лидерах по суточному приросту заболевших — Кандалакшский район (+19 случаев), Североморск (+18), Мончегорск (+15). Всего на лечении с COVID-19 находятся 6456 человек.

По данным штаба, за минувшие сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии от инфекции умерли 1433 жителя региона.