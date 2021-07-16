Бишкек, , 13:57 — REGNUM Бывший мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов заключил соглашение со следствием и перечислил государству 150 млн сомов (131 млн рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 16 июля.

Бишкек Jasmine Halki

Где экс-чиновник взял столь крупную сумму, не уточняется.

После этого Первомайский районный суд города Бишкека изменил бывшему главе столичного муниципалитета меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, что спецслужбы Киргизии задержали Азиза Суракматова в конце мая 2021 года по подозрению в незаконном обогащении.

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