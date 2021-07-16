Оттава, 16 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В то время как канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо настаивает на том, что недавняя серия его заявлений относительно скорого начала федеральных выборов в стране является всего лишь обычным делом, главные парламентские партии страны уже в полной мере вошли в предвыборный цикл, поскольку их лидеры активно встречаются с избирателями. Об этом 15 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Политологи, с которыми удалось пообщаться журналистам, отмечаются, что они вовсе не удивлены тем фактом, что правительства меньшинства, как правило, возглавляют ту или иную страну около двух лет и предпочитают назначать парламентские выборы, как только они видят все условия для завоевания большинства мест в парламенте. Если верить недавним опросам, сейчас Либеральная партия Канады находится именно в таком положении.

«Ни одно другое [канадское] правительство не находилось в такой уникальной ситуации, в которой находится нынешнее, когда страна только что пережила … пандемию, и тут же наступает волна позитивного настроения, некоего облегчения», — заявил в интервью CBC стратег Консервативной партии Канада Тим Пауэрс.

«Любой политик ищет условия для своей победы, и когда у вас есть такая власть, как у премьер-министра, чтобы объявить о проведении выборов, то вы срываете куш прямо здесь и сейчас, когда выигрываете выборы. Я был бы просто шокирован, если бы у нас выборы не состоялись в августе», — добавил Пауэрс.