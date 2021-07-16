Бишкек, 16 июля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов провел заседание республиканского штаба по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2021 — 2022 годов. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе правительства.

Mehrad-co.com Вода

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Премьер-министр поручил министерству энергетики и промышленности и руководству Национального энергохолдинга взять на особый контроль проект реабилитации крупнейшего энергообъекта республики — Токтогульской ГЭС, а также принять меры по сохранению необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что президент Киргизии учел мнения граждан и принял решение оставить тарифы на электроэнергию для населения на прежнем уровне.

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