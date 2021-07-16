Бакчарский район, Томская область, 16 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Ан-28, исчезнувший с радаров, мог потерпеть крушение в Бакчарском районе Томской области. Об этом сообщил 16 июля источник в авиационных службах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

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Перед исчезновением на самолёте сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, включая четверых детей.

«Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар», — сказал источник ТАСС.

Он отметил, что самолёт был исправным. Предварительная версия произошедшего — крушение воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пропажу самолёта подтвердили в Сибирском спасательном центре МЧС России. Ан-28 следовал из Кедрового в Томск.