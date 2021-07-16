Красногорск, 16 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. По состоянию на 16 июля в Подмосковье от коронавируса привито свыше 2,4 млн человек. Об этом 16 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Олег Богатырёв Вакцинация

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«Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес — мы признательны ему за поддержку и участие», — сказала глава региона.

Таким образом, с 19 июля QR-коды в Подмосковье будут носить не обязательный, а рекомендательный характер — предпринимателям самим предстоит решать — оставить их в своем заведении или отменить.