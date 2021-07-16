Воронеж, 16 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 16−17 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«С 18:00 16 июля до 18:00 17 июля 2021 года местами по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, град, при грозах местами порывы ветра 15−18 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни в Воронежской области удерживалась аномально жаркая погода, так, 15 июля столбик термометра поднимался до +34 градусов и выше. 16 июля дневная температура опустилась до +28 градусов, на 17 июля прогнозируется +29. Жара выше +30 вернётся в регион на два дня, 18 и 19 июля, а уже на 20 июля прогнозируется не выше +26 градусов днём.