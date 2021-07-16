Новосибирск, 16 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Рыбохозяйственные организации Новосибирской области за первое полугодие 2021 года выловили 4 тыс. тонн рыбы, что на 30% больше показателей прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, число организаций превысило 200.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

«Растут объемы зарыбления водоемов — для воспроизводства водных биоресурсов в 2021 году в водоемы Новосибирской области выпущено 59,9 млн штук рыбопосадочного материала: молодь сазана, карпа, пеляди, толстолобика, белого амура, щуки», — добавили в правительстве.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, по объёмам зарыбления лидирует пелядь, которая в природе водится севернее. При этом в составе улова преобладают карась, сазан, окунь, щука, судак. Промышленная добыча в основном ведётся в озёрах Чаны и Сартлан.

Всего в 2021 году в области было добыто 11,7 тыс. тонн рыбы, из которых 10,2 тыс. тонн пришлись на промышленный вылов.