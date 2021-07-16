Вашингтон, 16 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Американская фирма Superformance и британская компания Everrati объединились для создания электромобиля под названием GT40. Об этом сообщают пресс-службы компаний.

CZmarlin Электромобиль

Компании пока не раскрывают подробности о технических характеристиках будущей модели. Тем не менее известно, что разработка автомобиля уже ведется. Также автопроизводители сообщили о том, что прототип шасси уже построен. Сейчас оно находится в процессе «всесторонней адаптации» для установки электрической трансмиссии. Более подробную информацию партнёры обещают обнародовать в ближайшие месяцы.

Компания Everrati уже сообщила о планах вывести на рынок электрические версии моделей Porsche 911 (964), Land Rover Series II, а также Mercedes SL Pagoda.

Напомним, компания Ford совместно с южнокорейской фирмой SK Group подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет заниматься изготовлением аккумуляторных батарей для электрокаров.

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