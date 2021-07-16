Киев, , 13:51 — REGNUM Народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сегодня, 16 июля, опубликовал свою статью о будущем украинского и русского народов, сообщает пресс-служба политической силы.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Медведчук констатирует, что статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» вызвала настоящий переполох в политических кругах Украины, но реакцию на нее многих украинских политиков и аналитиков трудно назвать адекватным ответом, ведь их негативная оценка этой публикации основывается на идеологических клише и ярлыках.

«Между тем украинец, думающий о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности», — заявил он.

Политик отмечает, что тщательно проанализировал публикацию Владимира Путина и написал свою статью, изложив собственный взгляд на украинское государство и его возможную роль в мире.

«Начнем с того, что Путин указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну. Что это за изъяны? Первый изъян очевиден — Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну; второй изъян Украины как государства, на который указывает Путин в своей статье — это противоречие интересов власти и народа Украины; а третий, и важнейший изъян, на который указал российский лидер, состоит в том, что украинская государственность строится, исходя не из прагматичных соображений, а из романтических «хотелок»», — отметил в своем анализе Медведчук.

«Украина вечно выпускает синицу из рук, не пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую», — констатировал народный депутат Украины.

Далее он подчеркнул, что в основе антироссийской идеологии лежат не интересы украинского народа, а интересы тех, кого нынешняя власть пытается защитить собой.

«Власть надеется, что ситуация враждебности между Россией и Европой/США будет продолжаться бесконечно долго, ведь в таком случае антироссийское государство якобы будет необходимо Западу… Но нужно ли сегодня Европе государство, главной задачей которого будет сдерживание России? Ответ очевиден — нет. В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого «Северного потока — 2» не было. Но украинская власть успешно игнорирует реальность, считая, что ситуация именно такая, какую ей удобно представлять. Это и есть главная и широко транслируемая властью безрассудная романтическая «хотелка»», — отметил парламентарий.

Он убежден, что государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению.

«Власти говорят, что задача украинского народа — защищать «цивилизованную Европу» от «российских варваров». Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов», — резюмировал лидер ОПЗЖ.