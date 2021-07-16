Оттава, 16 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. По данным Канадской ассоциации риэлторов, средняя цена дома, проданного в Канаде в июне этого года, составила 679 000 канадских долларов ($539 тыс.), что на 25% больше, чем в прошлом году. Однако в течение трех последних месяцев она неуклонно снижалась. Об этом 15 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC со ссылкой на свои источники.

Дом

Риэлторы отмечают, что продажи домов в Канаде падают в течение трех месяцев подряд после достижения рекордного максимума в марте 2021 года. Так, за весь июнь в стране было продано чуть более 50 000 домов.

В марте средняя цена сделки купли-продажи в Канаде составляла рекордные 716 000 канадских долларов. В апреле она снизилась до 696 000 долларов, в мае — до 688 000 долларов.

Отмечается, что в месячном исчислении продажи жилья упали на 12% в апреле, на 7% в мае и затем на 8% в июне.