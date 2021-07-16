Сеул, 16 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Экономика Южной Кореи находится на пути восстановления, однако рост числа новых случаев заражения коронавирусом может оказать негативное влияние на потребительскую активность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на ежемесячный отчёт министерства стратегии и финансов «Зелёная книга».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В документе, опубликованном 16 июля, содержатся данные, свидетельствующие о росте потребительских расходов.

Известно, что объём средств, которые жители страны потратили в июне с помощью банковских карт, вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи в универмагах и розничных магазинах также увеличились.

В документе также отмечается, что мировая экономика находится на пути восстановления, однако на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу инфляции возобновление роста числа инфицированных в мировом масштабе может привести к ухудшению ситуации.

Между тем, по мнению министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги, несмотря на новую волну пандемии коронавируса, темпы роста экономики Южной Кореи могут достичь в текущем году 4,2%.