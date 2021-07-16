Глава МОК возложил цветы к мемориалу в Хиросиме
Токио, 16 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 16 июля посетил японский город Хиросиму, пострадавшую от атомной бомбардировки США в 1945 году.
Хиросима после атомной бомбардировки 1945 года
Бах почтил минутой молчания жертв трагедии и возложил цветы к мемориалу в Парке Мира. Его сопровождали глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото и вице-мэр города Нобуюки Коикэ.
Кроме того, 16 июля вице-президент МОК Джон Коутс посетил Нагасаки — второй японский город, пострадавший от американской атомной бомбардировки.
Напомним, с 23 июля в Японии стартуют летние Олимпийские игры.