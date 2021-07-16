Москва, 16 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Число госпитализируемых пациентов с симптомами коронавирусной инфекции снизилось на треть. Об этом 16 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

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Он выступил с докладом о ситуации в столице на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

«Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций», — сказал мэр.

Собянин считает, что улучшение ситуации стало возможным благодаря введению ограничительных мер.