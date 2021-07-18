В Бакчарском районе Томской области 16 июля пропал пассажирский самолёт Ан-28. Воздушное судно авиакомпании «Сибирская легкая авиация» с 18 людьми на борту совершало рейс из Кедрового в Томск. Самолёт был найден. Оказалось, что он совершил жёсткую посадку. Пассажиры выжили и, более того, не получили серьёзных травм. Пилот сломал ногу и был госпитализирован. Обстоятельства авиапроисшествия выясняются. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Artem Katranzhi Самолет Ан-28

13:48 16.07.2021 Сработал аварийный радиомаяк воздушного судна. Координаты места, где может находиться самолёт, установлены. Читайте также: В Томской области пропал пассажирский Ан-28

13:49 16.07.2021 По информации Telegram-каналов, пропавший Ан-28 принадлежит компании «Сила».

13:49 16.07.2021 Исчезновение Ан-28 подтвердили в Сибирском спасательном центре МЧС России. Самолёт следовал из города Кедровый в Томск и пропал в Бакчарском районе. На борту находятся 14 пассажиров и три члена экипажа. Четверо пассажиров — дети, сообщил источник ТАСС в авиационных службах. Об этом: В МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-28 с пассажирами

13:50 16.07.2021 Подробности происшествия выясняются. Читайте также: В Томской области пропал самолёт с 17 людьми

13:52 16.07.2021 Как сообщают источники СМИ в авиационных службах, среди пассажиров пропавшего Ан-28 было четверо детей.

13:58 16.07.2021 Ми-8 МЧС России. mchs.gov.ru

13:59 16.07.2021 На поиски вылетел вертолёт Ми-8.

14:01 16.07.2021 Пассажирский самолет Ан-28, исчезнувший с радаров, мог потерпеть крушение в Бакчарском районе Томской области. Об этом сообщил 16 июля источник в авиационных службах. «Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар», — сказал источник ТАСС. Читайте также: Самолет Ан-28 мог потерпеть крушение под томским селом Бачкар

14:03 16.07.2021 Аварийный маяк самолёта сработал, когда он пролетал над Бакчарским районом.

14:08 16.07.2021 Штаб, созданный в связи с пропажей пассажирского самолёта Ан-28, возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Читайте подробнее: В Томской области создан штаб в связи с пропажей самолёта Ан-28

14:11 16.07.2021 Самолет Ан-28. (сс) Александр Маркин

14:27 16.07.2021 «Предполагается, что на борту самолёта находятся 17 человек, включая трёх членов экипажа и четырёх детей», — уточняет администрация Томской области.

14:27 16.07.2021 Пропавший под Томском самолёт перед вылетом задержался на 10 часов из-за погоды, сообщает ТАСС, ссылаясь на авиакомпанию.

14:28 16.07.2021 Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку.

14:41 16.07.2021 Пропажа Ан-28 обсуждается в томских пабликах в соцсетях. «Главное, чтобы люди в живых остались!» — пишет подписчица паблика «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте».

14:44 16.07.2021 Областной главк МЧС сообщает, что аварийный маяк сработал над Бакчарским районом в 15 км от населённого пункта Центральный. Был направлен борт Ми-8 с Лугинецкого месторождения для проверки координат.

14:45 16.07.2021 Появилась информация о том, что самолёт Ан-28, пропавший в Томской области, обнаружен.

14:48 16.07.2021 По данным МЧС, полёт проходил штатно, борт был исправен. Подробности выясняются.

14:51 16.07.2021 По факту инцидента с самолётом Ан-28 возбуждено уголовное дело.

14:51 16.07.2021 МЧС уточняет, что на борту находились 19 человек (15 взрослых, два ребёнка, четыре члена экипажа).

14:53 16.07.2021 Информагентства сообщают, что Ан-28 выполнил жёсткую посадку и выжившие пассажиры находятся рядом с воздушным судном.

14:56 16.07.2021 Пассажирский самолёт Ан-28, исчезнувший с радаров после вылета из города Кедровый, обнаружен в Томской области. Об этом 16 июля сообщили в МЧС России. Самолёт совершил жёсткую посадку. Находившиеся в нём люди выбрались наружу. Читайте подробнее: В Томской области нашли исчезнувший Ан-28

14:59 16.07.2021 По предварительной информации, все 19 пассажиров Ан-28 живы.

15:03 16.07.2021 Самолет Ан-28. (сс) Artem Katranzhi

15:05 16.07.2021 Проверку по факту исчезновения пассажирского самолёта Ан-28 в Томской области начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Об этом сообщили 16 июля в ведомстве. Самолёт вёз пассажиров из города Кедрового в Томск. Он прошёл все предполетные процедуры и был технически исправен. Владелец воздушного судна — авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»). Читайте также: Прокуратура начала проверку после пропажи Ан-28 в Томской области

15:08 16.07.2021 В Томской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия с пассажирским самолётом Ан-28. Об этом сообщили 16 июля в Следственном комитете РФ. Об этом: По факту происшествия с Ан-28 в Томской области возбуждено уголовное дело

15:19 16.07.2021 Пассажиры самолёта Ан-28 будут доставлены в Томск вертолётом — с дозаправкой в Бакчаре.

15:20 16.07.2021 В МЧС сообщили, что вертолёт со спасателями приземлился в месте жесткой посадки самолета Ан-28.

15:20 16.07.2021 В СК сообщили, что самолет, совершивший жесткую посадку в Томской области, получил повреждения.

15:33 16.07.2021 Как сообщает телеграм-канал Life Shot, согласно предварительной информации, у пилота Ан-28 Анатолия Прыткова — перелом ноги.

15:33 16.07.2021 Следственный комитет России. Фото: sledcom.ru

15:56 16.07.2021 Телеграм-канал Mash сообщает, что Ан-28 перевернулся, от удара о землю сильно пострадали стойки шасси.

15:59 16.07.2021 Телеграм-канал «112» пишет, что семилетний мальчик Роман летел с мамой Татьяной и сестрой Дарьей Солодкиной в Томск, чтобы там купить вещи для школы. «Отец полететь с семьей не смог. Татьяна успела написать мужу смс «приземлились, живые». Больше на связь женщина не вышла. Сейчас всех вертолетом эвакуируют для осмотра в больницу», — пишут авторы канала.

16:14 16.07.2021 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал инцидент с самолётом Ан-28. «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь — мы развезем по домам», — сказал Жвачкин.

16:23 16.07.2021 Уголовное дело возбуждено по факту инцидента, произошедшего сегодня, 16 июля, в Томской области с самолётом Ан-28, сообщили в пресс-службе СКР. Об этом: Делом Ан-28 в Томской области занялся СКР

16:26 16.07.2021 Телеграм-канал Mash сообщает, что шесть пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 боятся лететь в Томск — они поедут домой на автобусе.

16:28 16.07.2021 РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что, по уточненным данным, на борту Ан-28 были 18, а не 19 человек, все живы.

16:33 16.07.2021 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в аэропорту города Кедровый. 2019 г. Фото: tomsk.gov.ru

16:35 16.07.2021 Одна из пассажирок рассказала телеграм-каналу Life Shot о подробностях жёсткой посадки самолета Ан-28. «Мы, получается, приземлились, была аварийная посадка из-за того, что там что-то с двигателями. Вот. Мы там чуть-чуть посидели, всё хорошо, костёр разожгли. Потом прилетели два вертолёта, в один мы засели, и вот нас привезли. Всё хорошо. Все почти целы. Там у пилота, по-моему, перелом ноги — и всё. А так все живы, всё хорошо. Дети все и взрослые целы», — заявила Дарья Солодкина.

16:47 16.07.2021 Ространснадзор после инцидента с Ан-28 проведет внеплановую проверку компании «Сибирская легкая авиация», сообщает РИА Новости.

16:56 16.07.2021 Отказ двигателя является приоритетной причиной жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области, сообщил ТАСС источник.

17:00 16.07.2021 На борту самолёта Ан-28, потерпевшего крушение в Томской области, летели не 19, а 18 человек, сообщает 16 июля агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС России. По утверждению агентства, это уточненные данные спасателей, которые обнаружили самолёт, его экипаж и пассажиров. Читайте также: В МЧС заявили, что людей на упавшем под Томском Ан-28 было больше

17:26 16.07.2021 Операция по спасению пассажиров и экипажа Ан-28 в Томской области проведена успешно, сообщили в МЧС.

17:36 16.07.2021 Посадочный талон на рейс авиакомпании ''Сибирская лёгкая авиация'' (cc) Игоревич

18:16 16.07.2021 Пилот Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Фарух Хасанов подтвердил, что у самолёта отказали после взлёта из аэропорта города Кедрового оба двигателя.

18:33 16.07.2021 Перелом ноги получил Фарух Хасанов, пилот Ан-28, совершившего сегодня, 16 июля, жёсткую посадку в Томской области, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Читайте подробнее: При жёсткой посадке в Томской области пилот Ан-28 сломал ногу

18:42 16.07.2021 Оба двигателя отказали в полёте у самолёта Ан-28, совершившего сегодня, 16 июля, жёсткую посадку в Томской области. Об этом: Пилот рассказал об отказе обоих двигателей у Ан-28 под Томском

18:55 16.07.2021 Вертолёт с пассажирами и экипажем Ан-28 приземлился в Корнилово, медики доставят их в Томскую областную клиническую больницу. Ещё шесть пассажиров приедут в Томск на автобусе, сообщает администрация региона.

19:15 16.07.2021 «Не знаю, как вам, но мне плакать хочется от счастья, видя их здоровыми и живыми», — пишет на странице паблика «Регион-70» Артур Х., комментируя спасение людей в авиапроисшествии с Ан-28.

19:16 16.07.2021 «Второй день рождения у вас теперь! Хорошо, что все живы, и пилотам огромное спасибо за то, что так посадили», — пишет Сергей А.

19:17 16.07.2021 Заместитель томского губернатора по социальной политике Алена Левко прокомментировала ситуацию с пострадавшими во время аварийной посадки самолёта. По её словам, сейчас все доставленные в приёмное отделение ТОКБ проходят обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости госпитализации, сообщает «Область здоровья».

19:19 16.07.2021 (cc) Игоревич«>Самолёт Ан-28 авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (cc) Игоревич

20:32 16.07.2021 Пилота и пассажира самолёта Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, госпитализировали. Об этом сообщает источник ТАСС в медицинских кругах.

22:19 16.07.2021 Город Кедровый. Фото: kedradm.tomsk.ru

07:57 17.07.2021 В происшествии с самолётом Ан-28 в Томской области 16 июля пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу. Об этом сообщили 17 июля в областной администрации. Подробности в материале: После происшествия с Ан-28 в Томской области госпитализировали двух человек

07:58 17.07.2021 Госпитализированы пилот и пассажирка. Мужчина 1965 года рождения с травмой ноги госпитализирован в отделение травматологии. Девушка 2003 года рождения с сотрясением мозга госпитализирована в отделение нейрохирургии.

08:01 17.07.2021 Утром 17 июля в томском аэропорту «Богашёво» губернатор региона Сергей Жвачкин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько провели заседание оперштаба в связи с инцидентом с Ан-28. Оперштаб заслушал информацию начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслава Фёдорова и заместителя губернатора по территориальному развитию Анатолия Рожкова. «Руководитель Росавиации дал позитивную оценку слаженной и оперативной работе всех федеральных и региональных ведомств. Вместе с тем Федеральному агентству воздушного транспорта предстоит детально разобраться с причинами авиапроисшествия, а следственным органам и прокуратуре дать ему правовую оценку», — говорится в сообщении обладминистрации. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководитель Росавиации Александр Нерадько проводят заседание оперштаба tomsk.gov.ru

08:01 17.07.2021 Самолёт Ан-28 авиакомпании ''Сибирская лёгкая авиация'' перед вылетом в Кедровый. Аэропорт Томска tomsk.gov.ru

09:20 17.07.2021 Комиссия по расследованию инцидента с Ан-28 приступила к работе в Томской области.

09:21 17.07.2021 В федеральную комиссию входят представители авиакомпании «Сила», Росавиации и Минтранса.

09:33 17.07.2021 Пилота, пострадавшего при жёсткой посадке Ан-28 в Томской области, готовят к оперативному лечению. По имеющимся данным, операция состоится сегодня, 17 июля. Читайте подробнее: Пострадавшему в аварии с Ан-28 томскому пилоту сделают операцию

10:42 17.07.2021 Главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов о пострадавшем в аварии с Ан-28 пилоте: «Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость. Операция рядовая для нас, восстановление после неё 100-процентное. То есть он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. В случае, если операция пройдёт успешно, через 5−7 дней мы его выпишем на амбулаторное долечивание».