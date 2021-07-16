Оттава, 16 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На фоне разрастающихся лесных пожаров в Британской Колумбии (запад Канады) Совет директоров регионального округа Томпсон-Никола (TNRD) 15 июля проголосовал за то, чтобы обратиться к властям провинции с просьбой объявить режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщил телерадиовещатель CBC.

Лесной пожар

Журналисты отмечают, что в Томпсон-Николе уже тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома или в любой момент готовятся к отъезду по мере того, как лесные пожары вплотную подбираются к их домам.

«Люди понимают, что это больше, чем призыв «волки-волки». Это очень, очень серьезная проблема. Нам нужна вся возможная помощь», — заявил в комментарии CBC News председатель правления TNRD Кен Гиллис.

Чрезвычайное положение, объясняют журналисты, дает правительственным органам право предпринимать любые действия, которые они сочтут необходимыми для ликвидации последствий стихийного бедствия.

По данным TNRD, по состоянию на 15 июля жители, проживающие на 13% от всей площади Томпсон-Николы, были подвергнуты эвакуации или предупреждены о ее возможном начале.