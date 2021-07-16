Москва, 16 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. С 19 июля QR-коды не станут обязательным условием для посещения учреждений общественного питания в Подмосковье. Об этом 16 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Владельцы кафе и ресторанов смогут самостоятельно решать, проверять QR-код у посетителей или нет. В случае, если эта мера контроля не будет применяться, обязательно проводить термометрию на входе и обеспечить ношение масок, а также социальное дистанцирование.

«Спасибо нашим жителям — соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Подмосковье», — отметил Воробьёв.