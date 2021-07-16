Москва, 16 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Проблема взаимного признания вакцин пока не имеет решения. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля понимание, как урегулировать вопрос с непризнанием российских сертификатов о вакцинации и выдачей QR-кодов привитым иностранцам.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос необходимо решать на принципах взаимности. «Мы не можем ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — пояснил Песков.

Он добавил, что этот вопрос еще предстоит решить вместе с международными партнерами.