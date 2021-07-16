Екатеринбург, 16 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Спасшая женщину и ребёнка свердловчанка Дарья Агупова посмертно представлена к государственной награде. Об этом объявил в соцсетях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Цитата страницы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram (evgenykuyvashev) Дарья Агупова

«Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля героиня из пруда под Дегтярском женщину и её двухлетнего сына. Когда Дарья увидела, что люди тонут, то прямо в одежде бросилась им на помощь. Она ударилась о каменистое дно, сломала ногу, но даже несмотря на боль сумела вытолкнуть тонувших на поверхность и тем самым спасла две жизни.

7 июля Дарье делали операцию. Но после соединения костей образовались тромбы, и отважная молодая женщина скончалась У неё остался шестилетний сын.