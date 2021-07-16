Киев, 16 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Председателю Конституционного суда (КС) Украины Александру Тупицкому сообщили о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов суда.

Ccu.gov.ua Александр Тупицкий

Об этом 16 июля сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Тупицкого уже подозревают в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

Следствие установило, что Тупицкий после отстранения от должности в декабре 2020 года вместе с главным бухгалтером суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов казначейской службы Украины. Прокуратура отмечает, что таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений и других финансовых документов.

Напомним, что 14 июня Верховный суд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьёй Конституционного суда Украины. Офис президента считает, что глава КСУ отстранен от должности еще с декабря 2020 года, а сам судья настаивает, что Зеленский в принципе не имеет права принимать решения такого рода.