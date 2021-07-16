Саратов, 16 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Саратове коммунальные службы продолжают расчищать городские улицы от упавших деревьев, а жители подсчитывают ущерб, нанесенный стихией накануне, сообщает мэрия 16 июля.

Администрация города Саратова Саратов 12 мая

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Значительный ущерб имуществу горожан принесли аварийные деревья, которые подлежали замене. В результате падения зеленых насаждений и веток повреждены 15 автомобилей и крыши трех домов. Также известно о девяти случаях повреждения газовых труб и 11 обрывах электросетей.

ИА REGNUM напоминает, первому заместителю мэра Саратова Дмитрию Алексееву поручено координировать действия коммунальных служб и оперативно устранять последствия непогоды.

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