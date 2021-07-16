Красноярск, 16 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае мужчине, напавшему на пассажиров и водителя рейсового автобуса, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Инцидент произошёл 15 июля в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту Краснорярск — Минусинск. 33-летний житель Абакана внезапно и без внешних причин напал с ножом на пассажиров и водителя. В результате ножевые ранения получили двое мужчин 29 и 50 лет и 41-летняя женщина.

«В результате резкого торможения водителем мужчина упал в проход автобуса и нанес себе два удара ножом в область живота. Действия злоумышленника были пресечены другими пассажирами автобуса», — отметили в управлении.

В автобусе в момент происшествия находились 13 пассажиров и один водитель. К настоящему времени обвиняемый допрошен, решается вопрос о мере пресечения.