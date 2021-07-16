Самара, 16 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в разбойном нападении на подростка в Самаре. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Нападение

По версии следствия, вечером 1 мая текущего года фигурант уголовного дела 2000 года рождения находился во дворе жилого дома по улице Краснодонской. Следователи считают, что он заметил в руках у подростка 2005 года рождения сотовый телефон и захотел завладеть им.

В материалах дела указано, что обвиняемый зашел за подростком в лифт подъезда дома, не менее трех раз ударил его по голове, затем забрал мобильное устройство и скрылся.

«В результате противоправных действий обвиняемого, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести и материальный ущерб на сумму более 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области семерых мужчин обвинили в разбойных нападениях.