Москва, 16 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Он сообщил об этом 16 июля на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Цифровые сертификаты продолжат действовать, но становятся необязательными для посещения ресторанов и кафе. Мэр пояснил, что решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

«С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал Собянин.