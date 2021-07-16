Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов
Москва, 16 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
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Он сообщил об этом 16 июля на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Цифровые сертификаты продолжат действовать, но становятся необязательными для посещения ресторанов и кафе. Мэр пояснил, что решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
«С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал Собянин.