Москва, 16 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты питания, в том числе за их необоснованным повышением. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил, что ещё до прямой линии с Владимиром Путиным было поручение президента правительству России «самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России».

«Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, на протяжении последних месяцев цены на бананы в российских магазинах выросли до максимальных за последние пять лет значений.

Цены на бананы начали резкий рост в феврале текущего года, когда средняя цена на них выросла до 86,7 руб., что на 9% выше по сравнению с январем 2021 года и на 15% больше цен в феврале минувшего года.

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