Киев, , 13:37 — REGNUM Украинские военные уже испытали ударный турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который был получен буквально накануне.

Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

Об этом 16 июля сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Согласно источнику, испытания прошли на аэродроме под Николаевом. Тестированию подверглись все аппараты, входящих в состав комплекса — подъем на штатную рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

Подводя итоги испытаний, в министерстве заявили, что Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты, и в перспективе такие вооружения «на порядок» усилят способности Военно-морских сил Украины.

ИА REGNUM напоминает, что Украина подписала соглашение о покупке Bayraktar TB2 еще при президенте Петре Порошенко, осенью 2018 года. Предполагается, что в текущем году для нужд вооруженных сил Украины закупят пять таких новых беспилотных летательных комплексов.