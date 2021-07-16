Екатеринбург, 16 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Фестиваль «Уральская ночь музыки», возможно, пройдёт в сентябре 2021 года. Об этом заявил руководитель проекта Евгений Горенбург журналистам.

ИА REGNUM «Уральская ночь музыки»

«Я думаю, мы где-то в начале сентября проведем «Ночь музыки», — цитируют Горенбурга «Моменты».

Фестиваль планировали провести 25 июня 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 власти отменили мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом.