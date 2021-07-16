Симферополь, 16 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Крыму годовая инфляция в июне 2021 года ускорилась на 1,19 процентных пункта и составила 7,65% — это выше и общероссийского показателя, который составляет 6,4%, и среднего показателя по Южному федеральному округу (7,04%). Данные со ссылкой на Росстат опубликовал 15 июля Банк России.

Водник Пляж. Крым

«Главным образом на ускорение инфляции в регионе повлияли федеральные факторы: снижение предложения отдельных видов овощей, сохраняющееся давление со стороны издержек производителей, эффект базы прошлого года. Дополнительное влияние на рост инфляции в республике оказал рост туристического потока», — говорится в комментарии Банка России.

Цены на продовольственные товары в Крыму в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросли на 10,26%. При этом плодоовощная продукция подорожала сразу на 28,74%. Рост цен на непродовольственные товары за год составил 4,47%, а вот услуги подорожали на 6,14%.