Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Ливневые дожди, град и грозы ожидаются в ближайшие часы в Ленинградской области на фоне сохраняющейся пока жары. Об этом 16 июля предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

38.mchs.gov.ru Град

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Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 16 июля, начиная с 13−16 часов по московскому времени в регионе местами ожидаются ливни, град, грозы с кратковременным усилением ветра до 15−18 м/с.

Отметим, согласно прогнозу погоды на ближайшие дни, в Ленобласти 16 июля местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днём составит +28…+33 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В субботу, 17 июля, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, местами до +21 градуса, днём +26…+31 градус.

В воскресенье, 18 июля, ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южных направлений от слабого до умеренного, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, местами до +10 градусов, днём +26…+31 градус.